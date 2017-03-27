Исследование: большинство граждан Эстонии не оправдывают однополые отношения

Институт социальных исследований и фирма Turu-uuringute AS в январе этого года провели исследование с целью изучения, что граждане Эстонии считают ценностями. Также в ходе опросов выяснялось и отношение к гомосексуализму.

"Хотя Олев Ремсу написал 24 марта в Postimees, что мы не знаем точно, как общество относится к гомосексуализму, в реальности мнения людей по этому вопросу были собраны и зафиксированы", - сказал аналитик Института социальных исследований Арт Йохансон.

В январе этого года опрошенным было предложено дать свою оценку однополым сексуальным отношениям по шкале от 1 до 10.

Результаты опросов показали, что 58% людей выбрали на шкале 1, что означает, что однополые сексуальные отношения никогда не могут быть оправданы.

Оценки от 1 до 4, означающих, что однополые сексуальные отношения скорее нельзя оправдать, были у 71% респондентов.

Скорее или полностью оправдывают однополые сексуальные отношения 17% опрошенных, которые поставили оценку от 6 до 10.

В проведенном годом ранее аналогичном исследовании респондентам было предложено оценить таким же образом гомосексуализм как явление, и оказалось, что 53% опрошенных считают, что гомосексуализм никогда не может быть оправданным.

"Эти данные свидетельствуют о том, что отношение общества к гомосексуализму четко отрицательное", - сказал Йохансон.

Гомосексуалистов в качестве своих соседей не хотели бы иметь 38% респондентов, годом ранее этот показатель был равен 39%. Таким образом, хотя большинство людей не опрадывает гомосексуализм, многие согласны проживать рядом с однополыми парами.

В ходе проведенного в январе 2017 года исследования были опрошены 795 человек граждан Эстонии старше 18 лет.