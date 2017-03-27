Чиновники проведут в Нарве обсуждение на тему председательства Эстонии в ЕС

В конце марта в Таллинне, Тарту, Нарве и Пярну пройдет шесть дискуссий на тему председательства Эстонии в Евросоюзе. В понедельник чиновники расскажут о председательстве в Нарве.

В рамках серии дискуссий “Euroopal veab, Eesti veab!” в понедельник в 15:00 в Нарвском колледже чиновники расскажут о четырех приоритетах во время председательства Эстонии в ЕС – развитии инноваций, дигитализации, вовлечении и безопасности в Европе.

Прозвучат короткие доклады министров, политиков и чиновников, после их выступлений последуют дискуссии с участниками мероприятия в небольших группах, где все желающие смогут задать вопросы о председательстве Эстонии в Совете Европейского союза. По возможности предложения будут учтены при планировании программы председательства Эстонии в Европейском союзе.

Мероприятие организовано в сотрудничестве Госканцелярия, Фонда "Открытая Эстония" и Союза некоммерческих организаций и фондов (EMSL).