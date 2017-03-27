Польша может оспорить перевыборы Туска на пост главы Евросовета

Глава МИД Польши Витольд Ващиковский утверждает, что Дональд Туск был избран на второй срок на пост председателя Европейского совета с нарушениями европейского права. Об этом он заявил в понедельник в эфире телеканала TVN24.

"Не было голосования по Туску. Был вопрос, "кто против?", но не было вопроса "кто за?", "кто воздержался?" и так далее. Это неправда, что мы проиграли 27:1", - сказал Витольд Ващиковский, передает ТАСС.

"Мы будем это объяснять, - сказал министр. - Можно разъяснить, что дошло до фальсификации". "У нас есть экспертизы, которые показывают, что способ выбора Туска можно оспорить на уровне европейского права", - утверждает Ващиковский.

Ранее Варшава пыталась не допустить переизбрания на новые 2,5 года на пост председателя Европейского совета экс-премьера республики и главного политического противника правящей в стране партии Ярослава Качиньского Дональда Туска. По мнению польского правительства, на этой крупной в ЕС должности он превысил свои полномочия, вмешавшись во внутренние дела страны и встав на сторону оппозиции во время парламентского кризиса, охватившего страну в декабре 2016 года. Тогда оппозиция почти месяц блокировала работу Сейма, требуя повторного голосования по бюджету страны на 2017 год, так как, по их мнению, бюджетный закон был принят партией власти с нарушениями. Варшава также критикует Туска за его действия во время миграционного кризиса и недовольна тем фактом, что занимающий такой высокий пост поляк ничего не делает для своей страны, не лоббирует ее интересы в ЕС.

Претензии Польши нелепы с точки зрения базовых норм ЕС, согласно которым все европейские чиновники обязаны претворять в жизнь нормы и принципы Евросоюза, а не являться проводниками национальных интересов своих стран в Брюсселе. Сам Туск, уже отработавший на этом посту 2,5 года, воспринимается всеми остальными странами ЕС не как ставленник польского правительства, которого Варшава может сменить по своему усмотрению, а как европейский чиновник, чью работу они считают удовлетворительной. Решение о продлении его мандата было вынесено практически без обсуждения - через полчаса после начала саммита. По информации источников, Беате Шидло лишь дали формальную возможность повторить перед лидерами ЕС претензии к Туску, после чего все, кроме Польши, проголосовали за его переизбрание.