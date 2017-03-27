В России осужденному пожизненно бывшему милиционеру предъявили обвинение еще по 60 убийствам

По данным следствия, всего за 20 лет бывший милиционер Михаил Попков совершил на территории Иркутской области не менее 84 убийств.

Следственный комитет России предъявил осужденному пожизненно ангарскому маньяку Михаилу Попкову обвинение в еще 60 убийствах и покушениях на убийство, передает ТАСС.

"По данным следствия, Попков совершил на территории Иркутской области (Иркутска и в Иркутском районе, в Ангарске и Ангарском районе, городе Усолье-Сибирском и Усольском районе) за 20 лет не менее 84 убийств", - сообщили в СК РФ. Возраст потерпевших женщин, убитых им, варьируется от 16 до 40 лет. При этом их социальный статус и положение в обществе были абсолютно разными.

Бывший милиционер из Ангарска Михаил Попков был задержан в 2012 году. За 22 убийства и 2 покушения на убийства женщин в январе 2015 года Иркутский областной суд приговорил его к пожизненному лишению свободы. Вместе с тем следователям СУ СК России по Иркутской области удалось раскрыть совершение им еще 60 эпизодов преступлений", - сказали в СК. В ходе следствия было изучено более 350 уголовных дел об аналогичных преступлениях прошлых лет, в первую очередь по почерку, присущему Попкову, который дал признательные показания.

Установлены обстоятельства, способствующие формированию в его личности серийного маньяка-убийцы, орудовавшего на территории области в течение 20 лет. В рамках расследования установлены очевидцы и свидетели, обнаружены орудия преступлений (топоры, отвертки, ножи), а также личные вещи потерпевших. Допрошены более 900 свидетелей, произведено более 100 проверок показаний свидетелей на месте, произведена эксгумация 20 тел потерпевших. Дополнительные осмотры мест происшествий проводились в том числе в труднодоступной местности - лесных массивах, водоемах, болотистой местности с применением тяжелой спецтехники - экскаваторов, тракторов и привлечением водолазов, а также специалистов различного рода.

При осмотрах мест происшествий обнаружены места сокрытия тел с давностью в 15-20 лет, фрагменты костных останков жертв, их личные вещи, орудия преступлений. Согласно выводам экспертов, Попков не страдал и не страдает психическим расстройством, слабоумием. Эксперт-сексолог пришел к выводу, что у него обнаруживается гомицидомания с садистскими элементами.

В ближайшее время обвиняемый и его адвокат начнут знакомиться с более чем 300 томами уголовного дела.