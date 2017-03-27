На арсенале под Харьковом после ликвидации пожара наблюдаются одиночные взрывы

Одиночные взрывы наблюдаются на территории военного арсенала в городе Балаклея Харьковской области, сообщила в понедельник Государственная служба по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) Украины.

"На технической территории арсенала наблюдаются одиночные взрывы боеприпасов различной интенсивности", – цитирует ГСЧС агентство ТАСС.

В службе уточнили, что по состоянию на 7:00 27 марта ГСЧС очистила от взрывоопасных предметов территорию города Балаклея и девять населенных пунктов, попавших в зону чрезвычайной ситуации. Газоснабжение в зоне риска по-прежнему отсутствует. К ликвидации последствий чрезвычайной ситуации привлечено более 2500 человек и 236 единиц техники.

Возгорание на военном складе в Балаклейском районе Харьковской области произошло в ночь на 23 марта, затем начали детонировать боеприпасы - танковые и артиллерийские снаряды калибром 125 мм и 152 мм. Из зоны возможного поражения эвакуировано почти 20 000 человек. В результате взрывов в окрестностях арсенала получили повреждения почти 250 зданий.

Позднее пожар на складе был ликвидирован, однако детонация боеприпасов продолжается.

До недавнего времени склад в Балаклее считался крупнейшим в Европе местом, где хранятся отдельные виды боеприпасов. Его техническая площадь составляет 368 гектаров. Эта база рассчитана на 150 000 тонн боеприпасов, до инцидента, по данным СМИ, там находилось 125 000 тонн.