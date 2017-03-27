В Таллинне начинается ремонт дорог

Предприятие Tallinna Teede с понедельника, 27 марта, запускает завод по производству асфальтобетонной смеси для ремонта дорог и первыми будут ремонтироваться Лаагна теэ, Смуули теэ, бульвар Вабадузе и Линну теэ.

Первая продукция завода поступит на ремонт Лаагна теэ и Смуули теэ в Ласнамяэ, где в понедельник рано утром к работе приступили ремонтные бригады Tallinna Teede AS.

Положить новый асфальт в понедельник запланировано и на отрезке Линну теэ от улицы Тонди до бульвара Сыпрузе, а также на бульваре Вабадузе на отрезке от улицы Раба до Пярнуского шоссе.

Если позволит погода, то на этой неделе будет проводиться ремонт дорожного покрытия на Лаагне теэ, Смуули теэ, Линну теэ, бульваре Вабадузе, Нарвском и Петербургском шоссе.

До 15 мая будет производиться ремонт дорог магистрального значения и дорог, связанных с движением общественного транспорта. Программа ремонта будет утверждена к 1 мая.

В бюджете Таллинна в настоящее время на ремонт дорог предусмотрено 8,1 млн евро.