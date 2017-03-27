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В понедельник стартовал фестиваль Tallinn Music Week ({{commentsTotal}})

Культура
Культура

27 марта состоялось открытие фестиваля Tallinn Music Week, который продлится до конца недели. Девять лет назад мероприятие задумывалось как фестиваль новой музыки, но теперь кроме музыкальных мероприятий там можно будет посмотреть фильмы, поучаствовать в дискуссиях и различных мероприятиях из мира ресторанной культуры и дизайна.

Фестиваль TMW начинался как подборка шоу-кейсов и профильная музыкальная конференция, но к сегодняшнему дню концепция претерпела значительные изменения и расширилась до фестиваля городской культуры в широком смысле: музыка, дизайн, искусство, городское пространство, фуд-трендов, технологий и различных социальных аспектов.  

Как отметила в передаче "Кофе+" координатор по связям с общественностью Ксения Репсон, Tallinn Music Week — это всемирно известный бренд, и организаторы фестиваля не приглашают артистов, а отбирают их на специально организованном конкурсе.

"Музыканты приезжают не потому что мы им платим, а потому что они сами хотят выступать. Группам интересно приехать и быть услышанными и использовать Таллинн как трамплин. В результате в год приезжают где-то 200-250 групп", - сказала она.

Главной темой предстоящего фестиваля TMW станет развитие гражданского общества и (креативной) экономики, бережное по отношению к окружающей среде развитие городского пространства, объединяющие общество действия и пропаганда идей равноправия.

В центре Виру Кескус будет открыт инфопункт, где можно будет задать все вопросы по фестивалю.

Часть концертов пройдет в клубах и концертных залах, где вход будет по билетам, но более ста других мероприятий будут бесплатными.

Фестиваль пройдет с 27 марта по 2 апреля. Более подробную информацию ищите на сайте TMW.

Добавлен сюжет корреспондента "Актуальной камеры" Наталии Демидовой.

Редактор: Дина Малова



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