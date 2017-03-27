Таллинн примет форум крупных городов Европы по вопросам культуры

С 29 марта по 1 апреля в Таллинне впервые пройдет форум по вопросам культуры сети крупных городов Европы — EUROCITIES, в котором примут участие 130 представителей из 65 городов. Они обсудят политику и партнерские отношения в области культуры с помощью инновационных подходов.

Как подчеркнул вице-мэр Таллинна Михаил Кылварт, проведение такого форума в Таллинне — это замечательная возможность ознакомить европейских коллег с направлениями развития нашей политики в области культуры, творческими отраслями экономики и действующими в сфере культуры организациями, обсудить возможности формирования инновационной культурной политики, модели и механизмы сотрудничества на пути к созданию культурной экосистемы, сообщил Раэпресс.

Участники конференции ознакомятся не только с историко-культурными достопримечательностями Таллинна, вроде Ратуши или Дома Черноголовых, но и побывают на таких объектах нового типа, как "Генератор культуры" и творческий городок на улице Теллискиви.

Таллинн входит в систему EUROCITIES с 1998 года, а с 2005 года участвует в работе форумов всех семи рабочих групп сети.

Организатор конференции — Таллинский департамент культуры.