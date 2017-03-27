Эстония готовит сувениры к председательству в ЕС: шарфы, ручки и дизайнерские украшения

Госканцелярия закупит на время представительства Эстонии в Европейском союзе разнообразные сувениры для гостей. Они должны показать жителей страны как прогрессивный народ.

"Согласно традиции все председательствующие страны обеспечивают делегатам рабочие инструменты и выдают сувениры на память. Ожидается, что в Эстонию на мероприятия, связанные с председательством в ЕС, приедут 30 000 гостей, в Брюссель – около 20 000. Кроме того, мы отправим несколько тысяч сувениров на тему председательства в эстонские посольства", – сказала ERR консультант по маркетингу председательства Эстонии в ЕС Биргит Прикк.

Рабочие инструменты – шариковая ручка и блокнот, которые будут использовать на рабочих встречах как в Эстонии, так и за рубежом.

"Выбор сувениров поможет рассказать об Эстонии и жителях как о прогрессивном народе. Также мы хотим поднять тему дигитализации, которая важна для знакомства с Эстонией и входит в ряд приоритетных во время председательствования в ЕС", – сказала Прикк.

В список сувениров входят разнообразные сладости из шоколада, считыватели на ID-карт, внешние аккумуляторы, блокаторы данных, свечи ручной работы, аксессуары от эстонских дизайнеров, комплекты для выращивания растений Click and Grow.

Кроме того, Госканцелярия готова раздавать гостям зонты на случай дождя, предлагать пледы и светоотражатели. "При выборе сувениров мы должны учитывать и ограничения – они должны умещаться в ручную кладь, подходить мужчинам и женщинам", – сказала Прикк.

Она затруднилась назвать точную стоимость сувениров и рабочих инструментов, так как часть тендеров только объявляют. "Мы предусмотрели для этого примерно 1% от бюджета, выделенного на председательство в ЕС", – отметила она. На проведение мероприятий в период председательства Эстонии запланировано 75 млн евро.

К примеру, Госканцелярия закупит в качестве сувениров 300 шерстяных шарфов. Они должны быть изготовлены из шерсти детенышей альпака Baby Alpaca и быть длиной 200 см.

Изделия должны быть либо изготовлены в Эстонии, либо сделаны из местных материалов, либо иметь эстонские элементы дизайна.

Шариковых ручек с лого Eu2017.ee закажут 52 000 штуки. "Они должны быть с металлическом корпусом, выкручивающиеся, и с силиконовым наконечником, подходящим для работы с сенсорными поверхностями. Основной цвет – белый, наконечник – синий", – значится в тендерном документе.

Шоколадок по 100 грамм планируют купить приблизительно 9000. Они должны содержать по меньшей мере один вид растущих в Эстонии ягод или фруктов.