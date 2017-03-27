НАТО выделит 3 млрд евро на кибербезопасность и спутники

НАТО планирует выделить 3 млрд евро на совершенствование своей спутниковой программы и на развитие компьютерных технологий, в том числе на улучшение кибернетической защиты.

Большая часть средств (1,7 млрд евро) будет потрачена на улучшение спутниковой связи для лучшей поддержки войск, кораблей и беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Кроме того, 800 млн евро планируется направить на компьютерные системы для управления противовоздушной и противоракетной обороной. Еще 71 млн евро будет отведено на усиление защиты от киберугроз, сообщило в понедельник агентство ТАСС со ссылкой на Reuters.

Согласно докладу генсека НАТО Йенса Столтенберга о безопасности и деятельности НАТО в 2016 году, усредненные военные расходы 27 стран НАТО, за исключением США, по сравнению с прошлым годом выросли на 3,8% и составили 1,47% их ВВП. Доля США в бюджете НАТО в том же году составила 45,9%, при этом суммарный объем оборонных расходов 28 стран НАТО в прошлом году составил 892 млрд долларов в фиксированных ценах 2010 года.