Навального оштрафовали на 20 000 рублей и арестовали на 15 суток

Тверской районный суд Москвы оштрафовал политика Алексея Навального за организацию протестной акции в столице. Ему выписали штраф в 20 000 рублей (около 320 евро). Также суд арестовал Навального на 15 суток, признав его виновным в неповиновении законным требованиям сотрудников полиции при задержании в ходе несанкционированной акции в центре столицы.

Московский департамент региональной безопасности сообщал, что 26 марта в ходе несанкционированной акции в столице были задержаны более 600 человек. Ранее организаторы митинга отказались от предложения московских властей провести шествие в парке в Сокольниках или в районе Марьино. В итоге оппозиционные организации провели свою акцию в центре Москвы. Правительством Москвы она не была согласована, передает ТАСС.

Согласно полицейскому протоколу, Навальный был задержан на акции протеста в связи с тем, что отказался покинуть ее и оказывал сопротивление. Сам оппозиционер в суде заявил, что исполнял все законные требования полиции. Защита Навального намерена обжаловать вынесенные судом решения.

В отношении оппозиционера были составлены два протокола об административном правонарушении - по ч. 1 ст. 20.2.2 ("Организация массового одновременного пребывания и (или) передвижения граждан в общественных местах, что повлекло нарушение общественного порядка") и ст. 19.3 ("Неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции") КоАП РФ.

При наличии у Навального двух решений по административным правонарушениям правоохранительные органы могут выйти с ходатайством в суд о замене ему условного наказания на реальное по уголовному делу "Ив Роше".

Ранее портал rus.err.ee со ссылкой на meduza.io сообщал, что Навальный был оштрафован на 20 000 рублей за организацию протестной акции в столице.

Адвокат Ольга Михайлова, выступая в суде при рассмотрении первого дела, обвинила полицейских в подделке протокола о задержании Навального. По словам адвоката, в протокол были внесены изменения задним числом. Навальный подтвердил, что не подписывал протокол, который полицейские предъявили суду.

Во время заседания Навальный предложил суду допросить премьер-министра России Дмитрия Медведева, назвав его настоящим организатором протестных митингов. Поводом для массовых акций послужило расследование Фонда борьбы с коррупцией о "тайной империи" Медведева. Судья отказалась вызывать главу правительства.

Выступая в суде, Навальный также пообещал всем задержанным на митингах 26 марта написать для них жалобы в Европейский суд по правам человека.

Навального задержали днем 26 марта на Тверской улице через несколько минут после того, как оппозиционер вышел из метро. На него составили административный протокол о призывах к участию в акции, которая не была согласована с местными властями.

Всего в московской протестной акции приняли участие, по разным оценкам, от 8000 до 20 000 человек. Тысячу из них задержала полиция.