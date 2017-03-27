В связи с теплой погодой департамент рекомендует сменить автомобильную резину на летнюю

В Эстонии, при сохранении зимней погоды, шипованные шины можно использовать до 30 апреля, но Департамент шоссейных дорог в связи с наступлением хорошей погоды рекомендует при первой возможности установить летнюю резину.

По словам эксперта по дорожному движению департамента Виллу Ване, отдельного указания на смену шин никто выдавать не будет, и решение о переобувании своего автомобиля принимает каждый водитель самостоятельно на основании состояния дорог, по которым он ежедневно ездит.

"Погода весенняя и снег, по большей части, сошел. О замене резины надо уже думать, но, учитывать также надо, что согласно прогнозам в некоторые дни снег еще может выпасть. Так что спешить не нужно, но и слишком затягивать не имеет смысла", - сказал Ване.

Он добавил, что каждый должен сам принять решение, исходя из состояния дорог, а также того, сколько он ездит.

"Если вы ездите на большие расстояния или в основном по второстепенным дорогам, то вам не надо торопиться. Люди, которые ездят в городах или в окрестностях городов, и не совершают поездки на большие расстояния, могут уже подумать о замене шин. В этом случае можно также рассмотреть и использование в будущем ламельных покрышек".

Ведущий сотрудник службы дорожного движения Департамента полиции и погранохраны Калмер Тикерпе отметил, что менять шины можно тогда, когда устанавливается плюсовая температура.

"Рекомендую уже сейчас осмотреть летние шины, и если глубина протектора недостаточна, то приобрести новые", - сказал Тикерпе. "Летняя резина лучше держит автомобиль на дороге, если глубина протектора составляет не менее двух миллиметров. При покупке шин не следует экономить".

Использование шипованной резины регулируется постановлением министра экономики и коммуникаций, согласно которому использовать шипованные шины разрешено до 31 марта, но в порядке исключения при зимних дорожных и погодных условиях - до 30 апреля.