Годовой рост кредитного портфеля действующих в Эстонии банков в IV квартале замедлился

Годовой рост кредитного портфеля действующих в Эстонии банков в четвертом квартале 2016 года замедлился на 0,4% пункта до 9%, что в свою очередь повлияло на кредитный портфель кредитных предприятий, в том числе, на выдаваемые внутри группы кредиты, рост которых убавился до 12,4%.

Без учета кредитов финансовых учреждений рост остатков кредитов ускорился на 0,2% до 7,4%, сообщила BNS финансовая инспекция. Рост кредитного портфеля частных лиц в прошлом году ускорился, поднявшись к концу года до 5,1%. Эта тенденция была поддержана кредитами на жилье, рост объемов которых ускорился до 5,2%.

Доля сбережений нерезидентов в течение двух последних лет заметно сократилась, в том числе, в течение четвертого квартала 2016 года на 1,1% до 12,7%.

В конце года уменьшились в первую очередь объемы вкладов оффшоров. Поскольку вклады нерезидентов по природе своей очень волатильны, подобная тенденция, по оценке инспекции, увеличит стабильность банковских ресурсов и снизит риск ликвидности.

Как считают в фининспекции, наибольший риск для банковской системы Эстонии по-прежнему таит в себе экономическая среда материнских банков крупных банковских предприятий. Сохраняется риск, что цены на недвижимость на домашнем рынке материнских банков могут обрушиться. Вдобавок в Швеции долг домашних хозяйств растет быстрее их доходов. В случае реализации рисков их влияние скажется и на банковском рынке Эстонии.

Качество банковских кредитов хорошее и в течение четвертого квартала улучшилось еще больше – доля просроченных кредитов в кредитном портфере сократилась с 3,7% до 3,4%. Больше всего сократилась доля долгосрочных, то есть, более чем на 90 дней просроченных кредитов – их объем в кредитном портфеле сократился на 0,2% до 1,1%.

Ликвидность банков, по оценке инспекции, сохраняется на хорошем уровне. Все банки выполнили требование 100-процентного покрытия ликвидности с достаточно большим запасом.

Ресурс банков в течение третьего квартала вырос на 2% и достиг 21,2 млрд евро. Доля привлеченного из зарубежных банков в течение четвертого квартала не изменилась и осталась на уровне 21%.

Банки и их филиалы в четвертом квартале получили прибыли в размере 77 млн евро, на 5% меньше, чем в третьем квартале. Доходы банковского сектора были на 3% больше. Основной вид дохода – от процентов – вырос на 1%, а доходы от обслуживания – на 3%. Соотношение доходов и расходов растет второй квартал подряд, к концу 2016 года оно составило 48,9%.