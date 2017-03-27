Владимир Иванов не прошел квалификацию на турнире во Франции ({{commentsTotal}})
Вторая ракетка Эстонии Владимир Иванов не сумел пробиться в основную сетку турнира серии ATP во французском Сен-Бриё с призовым фондом 43 000 евро.
В первом круге квалификации занимающий 443-е место в рейтинге ATP Иванов уступил Нильзу Дезейну из Бельгии, 590-й ракетке мира - 2:6, 4:6.
Матч продлился 1 час и 1 минуту.
Бельгиец пять раз подавал навылет и реализовал 4 из 6 брейк-пойнтов, Иванов отметился одним эйсом.
Редактор: Сергей Михайлов