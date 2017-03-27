Владимир Иванов не прошел квалификацию на турнире во Франции

С 29 марта по 1 апреля в Таллинне впервые пройдет форум по вопросам культуры сети крупных городов Европы — EUROCITIES, в котором примут участие 130 представителей из 65 городов. Они обсудят политику и партнерские отношения в области культуры с помощью инновационных подходов.