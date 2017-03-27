Власти Нарвы пообещали таксистам закрыть глаза на их незнание эстонского языка

На заседании комиссии по городскому имуществу и хозяйству, состоявшемся в Нарве на прошлой неделе, обсуждались вопросы таксоизвоза в городе. Согласно предписанию Языковой инспекции, к середине июля 2017 года все таксисты должны подтвердить знание эстонского языка на категорию В1. В реальности выполнить требование невозможно. Власти города закроют глаза на нарушение закона и обещают сохранить таксистам лицензии.

"Люди ждут этих курсов (разговорные курсы для таксистов по заказу Нарвы - прим. ред.), - сказала Ирина Ковалёнок, член правления Sõprade Takso. - Но хочу заметить, что это не языковые курсы на нужную нам категорию, это просто общение на эстонском в игровой форме. Люди, конечно, получат документ, что прошли это обучение, но это не будет свидетельством о категории. А в Законе о языке указано, что у таксистов должна быть категория B1".

"В Нарве больше 300 таксистов, около 5% из них разговаривают на уровне нужной категории, - считает руководитель Ida Takso Cтанислав Пахомов. - Сейчас открываются игровые курсы на 60 человек. Это хорошо! Я приветствую все потуги для изучения эстонского языка, но это не решение вопроса. Это станет понятно 17 июля, когда к нам приедет Языковая инспекция", пишет "Виру проспект".

Станислав Пахомов интересовался, что ещё для решения проблемы собираются делать городские власти.

"Это вопрос не к городу, - парировал Александр Куксин, старший специалист по организации дорожного движения Департамента городского хозяйства. - Каждый человек, решивший стать таксистом, должен понимать, что на этой работе есть определённые языковые требования".

Представители таксофирм указали на то, что, даже сдав экзамен на необходимую категорию, люди моментально забывают язык, потому что в Нарве его негде использовать.

"Я сдавала экзамен в 90-х годах, - сказала Ирина Ковалёнок. - Сейчас снова сдала - честно, “с потом и кровью”, выучила и сдала. А через два дня ничего не помнила. У нас нет языковой среды".

Таксистов интересовал ответ на вопрос, что будет после проверки Языковой инспекции. Лишат лицензии таксистов или нет?

"При наличии у человека двух нарушений выдача разрешения не производится, - подтвердил представитель городской управы Александр Куксин. - Но на такое нарушение, как недостаточное знание языка, можно закрыть глаза. На наш взгляд, это не является для таксиста настолько серьёзным недостатком, чтобы отказывать ему в выдаче документов".

Напоминм, что осенью 2016 года Языковая инспекция разослала почти 200 нарвским таксистам уведомление о том, что к июлю 2017 года они должны сдать экзамен на категорию В1.

В середине февраля 2017 года фонд Innove утвердил финансирование специальных разговорных курсов для таксистов и создание для них специализиованого эстонско-русского словаря. При этом курсы будут проходить с октября по декабрь 2017 года, а инспекция собирается проверять таксистов летом. Обучение на курсах смогут пройти всего 60 человек.