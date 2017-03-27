В Финляндии собираются подписи против перехода на летнее время ({{commentsTotal}})
Гражданская инициатива об отмене перехода на летнее время собрала необходимые 50 тысяч подписей.
Сбор подписей закончится 10 апреля, после чего инициатива перейдёт на рассмотрение парламента, передает Yle.
Финляндия, как и все другие страны Евросоюза, перешла на летнее время в ночь с субботы на воскресенье, когда стрелки часов были переведены на час вперёд.
Председатель "Истинных финнов" Тимо Сойни заявил ещё в субботу, что его партия поддерживает эту инициативу.
Редактор: Надежда Берсенёва