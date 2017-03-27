В Финляндии собираются подписи против перехода на летнее время

Гражданская инициатива об отмене перехода на летнее время собрала необходимые 50 тысяч подписей.

Сбор подписей закончится 10 апреля, после чего инициатива перейдёт на рассмотрение парламента, передает Yle.

Финляндия, как и все другие страны Евросоюза, перешла на летнее время в ночь с субботы на воскресенье, когда стрелки часов были переведены на час вперёд.

Председатель "Истинных финнов" Тимо Сойни заявил ещё в субботу, что его партия поддерживает эту инициативу.