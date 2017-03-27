Делегация силламяэского "Калева" примет участие в похоронах Владимира Казаченка

Делегация силламяэского "Калева" во главе с президентом клубом Александром Стародубцевым примет участие в похоронах одного из лучших футболистов в истории "Зенита" Владимира Казаченка, успевшего поработать и в Эстонии.

Об этом в понедельник, 27 марта, корреспонденту портала rus.err.ee сказал президент "Калева" Александр Стародубцев.

"Мы обязательно поедем на похороны. Кто войдет в состав делегации? Помимо меня намерен поехать наш тренер Вадим Добижа, но думаю, что и еще кто-нибудь присоединится. На данный момент мы еще не знаем, где пройдет прощание с Владимиром Казаченком. Надеюсь, что сегодня вечером я получу эту информацию", - сказал Стародубцев.

По словам Стародубцева, Владимир Казаченок и после того, как в 2012 году покинул пост главного тренера "Калева", не утратил связь с силламяэским клубом.

"Он до последнего дня был членом правления силламяэского "Калева". Его уход из жизни - это утрата и для нас. Выражаем глубокие соболезнования родным и близким Владимира Казаченка", - добавил президент клуба.

Свои глубокие соболезнования выразил и Эстонский футбольный союз.

"Многим болельщикам "Калева" Владимир Александрович запомнился не только как выдающийся игрок "Зенита", но и как главный тренер, руководивший командой в 2010-м и 2011-м годах. Но даже после того, как Владимир Александрович покинул этот пост, он постоянно находился в контакте с "Калевом" и всегда был готов прийти на помощь в трудную минуту. В 2014-м году он в составе тренерского штаба "Калева" готовил команду к Лиге Европы сезона 2014/2015. Влияние Владимира Александровича тогда не прошло напрасно – "Калев" одолел финскую "Хонку" и прошёл во второй раунд, а сам Владимир Александрович вписал ещё одну страницу в историю "Калева". Его можно было видеть как на домашних, так и на выездных матчах команды. Это был открытый и жизнерадостный человек", - говорится на официальном сайте "Калева".

Владимир Казаченок ушел из жизни 26 марта.