Telia повышает цены на базовые телевизионные пакеты

Компания Telia с мая месяца повышает цены на основные телевизионные пакеты. При этом большинство интернет-каналов станет дешевле.

Начиная с мая стоимость основных телепакетов Telia увеличится с 5 до 6 евро в месяц. При этом Telia обещает перевести большее число каналов на трансляцию в HD-разрешении.

Также изменится стоимость сверхскоростного интернета: за пакет 100/100 Мбит цена снизится с 26 до 25 евро, а пакет 500/500 Мбит подешевеет на целых восемь евро до 42.

Пользователи самого медленного интернета 50/50 Мбит будут платить на один евро больше - 22 вместо прежних 21 евро.