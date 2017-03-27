Политолог Рейн Тоомла не верит в успех партии "Зеленые Эстонии"

Политолог Тартуского университета Рейн Тоомла сомневается в том, что сменившая лидера партия "Зеленые Эстонии" сможет добиться особого успеха на политической арене.

Об этом в понедельник, 27 марта, он сказал в интервью корреспонденту службы новостей "Радио 4", отметив, что времена чисто "зеленых" партий прошли как в Эстонии, так и в Европе.

"Последние опросы общественного мнения свидетельствуют о том, что партию "Зеленые Эстонии" поддерживают 3% избирателей. Но это связано в первую очередь со спорами вокруг строительства железнодорожной магистрали Rail Baltica. А когда эта тема уйдет с повестки дня, то и у "зеленых" исчезнет возможность быть на виду", - объяснил Рейн Тоомла.

Вместе с тем Марек Странберг, находившийся у руля "зеленых" в то время, когда партия была представлена в Рийгикогу, считает, что с новым председателем у "Зеленых Эстонии" есть перспективы.

В воскресенье, 26 марта, портал rus.err.ee первым в Эстонии сообщил о том, что новым лидером "зеленых" была избрана Зюлейха Измайлова.

Партия намерена принять участие в местных выборах осенью этого года, а в 2019 году собирается выставить свои списки на парламентские выборы.

По данным Коммерческого регистра на 27 марта, в партии "Зеленые Эстонии" насчитывается 1058 членов. С 2007 по 2011 год эта партия была представлена в парламенте шестью депутатами.