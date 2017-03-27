ФИДЕ сообщила об отставке Илюмжинова с поста президента федерации

В сообщении уточняется, что Илюмжинов объявил о своем решении на заседании президентского совета федерации в Афинах 26 марта, а внеочередное заседание совета в связи с этим пройдет в апреле.

Временно исполнять обязанности президента ФИДЕ будет заместитель Илюмжинова Георгиус Макрополус, а выборы нового главы организации пройдут в 2018 году, заявили Русской службе Би-би-си в секретариате ФИДЕ.

Сам Илюмжинов в интервью bbcrussian.com заявил, что в отставку не подавал.

"Я заявление в отставку по собственному желанию не писал. Есть люди, которые хотят моей отставки. После того как 25 ноября 2015 года меня включили в санкционный список США, некоторые члены ФИДЕ постоянно требуют моей отставки", - рассказал Илюмжинов в интервью Би-би-си.

"Вчера заседание было, оно закончилось, осталось несколько человек и дискутировали. Они начали говорить: "Вам надо подать в отставку". Я не согласился", - добавил он.

По словам Илюмжинова, он уже связался с ФИДЕ и потребовал опубликовать опровержение.