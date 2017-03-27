В Риге расскажут о тендерах для Rail Baltica

В Риге 24 и 25 апреля пройдет форум Rail Baltica Global Forum 2017, на котором расскажут об экономике проекта и об организации закупок. В этом году планируется провести 40 тендеров.

По проекту Rail Baltica в странах Балтии планируется объявить в этом году более 40 тендеров, сообщает компания RB Rail, управляющая всем проектом.

Участникам форума, желающим поставлять товары и услугу на строительство скоростной железной дороги, предоставят детальную информацию о предстоящих в этом году закупках и их плане.