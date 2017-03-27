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ФОТО: авиакомпания British Airways начала обслуживать линию Лондон-Таллинн ({{commentsTotal}})

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Фото: British Airways начала прямые полеты между Таллинном и Лондоном. Автор: Сийм Лыви, ERR
Эстония
Эстония
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Национальный авиаперевозчик Великобритании British Airways вышел на эстонский рынок. Со вторника, 28 марта, у Таллиннского аэропорта появилось прямое авиасообщение с лондонским аэропортом Хитроу.

Как сообщила пресс-служба Таллиннского аэропорта, изначально - то есть как минимум до осени - компания планирует совершать по два рейса в неделю: по вторникам и субботам.

По вторникам борт British Airways будет вылетать из Лондона в Таллинн в 8 утра, в обратном направлении - в 13:55.

По субботам из Лондона в Таллинн самолет будет отправляться в 15:45, в обратном направлении - в 21:35.

Цены на билеты в оба конца начинаются от 130 евро.

Редактор: Сергей Михайлов



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