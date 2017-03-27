Европейские турки участвуют в референдуме по вопросу будущего Турции

Всетурецкий референдум, итогом которого может стать превращение страны из парламентской в президентскую республику, начался в понедельник. Пока в нем могут принимать участие только граждане, живущие за пределами Турции - в шести европейских странах.

Голосование для жителей Германии, Австрии, Бельгии, Франции, Швейцарии и Дании продлится с 27 марта по 9 апреля. 16 апреля референдум пройдет в самой Турции.

Если граждане Турции одобрят предлагаемые поправки в конституцию, президент страны получит новые полномочия: он сможет формировать кабинет министров, представлять бюджет, выбирать большую часть судей и публикать указы, которые получат статус законов, сообщает Би-Би-Си.

Президент также сможет объявлять чрезвычайное положение и распускать меджлис.

В референдуме принимают участие около трех миллионов турецких граждан, проживающих в других странах - половина из них в Германии.

Власти стран Европы не разрешили проведение на их территории никаких политических акций в преддверии референдума, что спровоцировало острый конфликт между Турцией и руководством европейских стран.