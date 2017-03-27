В Сонда из-за утечки взрывоопасных химикатов эвакуировали 20 человек, в том числе 12 детей

Во второй половине понедельника, 27 марта, на железной дороге в Сонда из цистерны грузового поезда произошла утечка взрывоопасных химикатов. В целях безопасности были эвакуированы 12 воспитанников расположенного неподалеку от места инцидента детского сада.

Об этом в понедельник вечером корреспонденту портала rus.err.ee рассказал старейшина волости Сонда Андреа Эйхе.

"Инцидент произошел в 16:25. Людей, находившихся в непосредственной близости от места происшествия, эвакуировали. В местный Народный дом были доставлены 12 воспитанников детского сада и один воспитатель. После того, как спасатели ликвидировали утечку, все они были отпущены по домам", - рассказал старейшина.

Дежурный пресс-секретарь Идаского спасательного центра Лийна Ярви сказала rus.err.ee, что на пульт дежурного Центра тревоги информация о ЧП на железнодорожной станции в Сонда поступила в 16:21.

"В общей сложности были эвакуированы около 20 человек. Помимо находившихся в детском саду это еще работники волостной управы и местного магазина", - сказала она.

По ее словам, после 18:30 авария была ликвидирована. На месте происшествия остались только сотрудники Инспекции по охране окружающей среды.

"Сейчас никакой угрозы населению нет, а причины утечки будут установлены в ходе расследования", - добавила Лийна Ярви.

Из-за инцидента на некоторое время было прервано движение поездов по железной дороге. Так, поезд Elron по маршруту Таллинн-Нарва доехал до остановки Кабала, а оттуда до мест назначения пассажиров развезли на двух автобусах. В той же ситуации оказались и пассажиры, которые собрались ехать на поезде из Нарвы в Таллинн - до станции Кабала их довезут автобусы. А в 19:39 они смогут пересесть на поезд.

"Поезд Таллинн-Москва проехал мимо. Товарный поезд, из вагона которого произошла утечка, также уехал", - заметил в 18:45 корреспондент ERR в Ида-Вирумаа Рене Кундла.