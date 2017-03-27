Николай Бенцлер стал лучшим театральным актером второго плана

В понедельник, 27 марта, таллиннский артист Николай Бенцлер был признан лучшим актером второго плана в Эстонии по итогам 2016 года.

Об этом было объявлено на торжественной церемонии в вильяндиском театре "Угала".

Николай Бенцлер, знакомый как русскоязычной, так и эстоноязычной театральной публике, победил в номинации "Мужская роль второго плана". Он был награжден за роль вандала в постановке Эстонского драматического театра "Изгнание, или Хроника одного яблока" и роль в спектакле "Я скорее станцую с тобой" (Vabalava).

Лучшим театральным актером года назван Мярт Аванди.

Премии вручаются Эстонским союзом театральных деятелей. Узнать, кто победил в других номинациях, можно здесь.