"АК": скорая помощь перестала заниматься главной задачей - спасать людей

Ждет ли Эстонию реформа Скорой помощи? В 2014 году парамедики осуществили 600 реанимаций или процедур по оживлению человека, что составляет менее 1% от вызовов. Вместо спасения жизней, бригады медиков вынуждены сбивать температуру, выписывать больничный и заниматься другой ежедневной работой семейных врачей. В Министерстве социальных дел появился план, как снизить ненужную нагрузку на скорую помощь.

Об этом вечером в понедельник, 27 марта, в своем итоговом выпуске сообщила ежедневная новостная программа телеканала ETV+ "Актуальная камера".

"Длинные очереди к специалистам и неэффективность системы семейных врачей привели к тому, что на скорую помощь легла дополнительная нагрузка. То, что скорую вызывают в случае сильного похмелья или при небольшой температуре у ребенка, уже никого не удивляет. По статистике в 2014 году, бригады скорой помощи участвовали в оживлении лишь в шестистах случаях, что составляет менее 1 процента от всех вызовов", - говорит репортер Дмитрий Куликов.

Глава Союза скорой помощи Аго Кыргвеэ иронизирует, что некоторые люди удобно устроились.

"Им не приходится сталкиваться с трудностями похода к семейному врачу. Правда, стоит сказать, что найти семейного врача, да еще и попасть к нему на прием тоже непросто. Вторая проблема в том, что инструкция обработки вызовов, на основании которого диспетчеры Центра тревоги их обрабатывают, уже давно не удовлетворяет сегодняшние высокотехнологичные нужды скорой", - говорит Аго Кыргвеэ.

По мнению Кыргвеэ, Центр тревоги должен подчиняться помимо МВД еще и Министерству социальных дел, чтобы специалисты центра владели медицинской тематикой.

В Министерстве социальных дел сообщили, что снизить нагрузку на скорую должны планируемые центры семейных врачей.

"Они должны предлагать более всестороннюю помощь и в большем объеме в случае различных проблем со здоровьем. По идее, они должны быть и открыты дольше. Поскольку там будет сконцентрировано большое количество семейных врачей, то время работы можно увеличить. Например, с 8 до 16 или с 8 до 18. Но наше желание сделать время работы с 8 до 20:00", - отмечает руководитель отдела развития системы здоровья Министерства социальных дел Агрис Коппель.

Помимо снижения нагрузки на скорую, в будущем не исключено объединение скорой и пожарной служб.

"Обсуждение на государственном уровне, должны ли гарантировать помощь и спасение в опасных для жизни ситуациях медики, где-нибудь на улицах, на дорогах, в лесах или на водоемах, или для этого необходимы парамедики со специальной выучкой, которые смогут поддерживать жизнь в человеке до прибытия в больницу, нам еще предстоит", - говорит Коппель.

Сегодня в Эстонии работает 102 бригады Скорой помощи. В прошлом году по сигналу Центра тревоги скорая выехала на 278 тысяч вызовов, в 24 с половиной тысячах случаях Центр тревоги предложил обратиться за телефонной консультацией, доступной по номеру 1220.

Каждый выезд скорой обходится бюджету в 130 евро.

Мнение Осиновского

Министр здравоохранения и труда Евгений Осиновский считает, что человек должен получать качественную медицинскую помощь. Чтобы снизить нагрузку на скорую, министерство планирует увеличить расходы на семейных врачей, чтобы их доступность увеличилась. Например, чтобы прием стал возможен после рабочего дня или в выходные. Что-то менять, по его словам, в прекрасно отлаженной системе скорой не стоит.

"Я считаю, что у нас в Эстонии выстроена прекрасная система скорой помощи, предоставляющей услугу крайне высокого качества. Это достижение нашей систему и ломать ее ни в коем случае нельзя", - отмечает Осиновский.

По его словам, он не поддерживает переход на систему парамедиков и медицинского транспорта.