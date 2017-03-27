В игре против Хорватии наставник сборной Эстонии намерен проверить несколько новичков

Футболисты сборной Эстонии во вторник проведут первый в этом году домашний матч. Соперником эстонской сборной в товарищеском матче будет национальная команда Хорватии. Главный тренер хозяев поля Мартин Рейм планирует посмотреть в деле новичков.

Об этом сообщила "Актуальная камера" (ETV+), напомнив, что в пятницу хорваты в отборочном поединке ЧМ-2018 на своем поле обыграли команду Украины со счетом 1:0 и сохранили лидерство в подгруппе.

"К нам приехал сильный соперник, который, по всей видимости, захочет доминировать на протяжении всего матча. Поэтому нам придется сконцентрироваться на обороне и попробовать реализовать свои собственные задумки в атаке", - рассказал полузащитник сборной Эстонии Константин Васильев.

В Эстонию хорватская команда приехала без нескольких ведущих игроков. Звезды сборной Хорватии Иван Ракитич, Лука Модрич, Марио Манджукич и вратарь Даниел Субашич получили возможность отдыха и остались дома.

"Наверное, это небольшое разочарование для болельщиков, которые не смогут увидеть игроков такого калибра у нас в Таллинне. Но я думаю, что второй эшелон у сборной Хорватии не намного слабее и понятно, что каждый захочет показать и доказать тренеру, что он достоин места в команде", - сказал Васильев.

Возможные изменения ждут и сборную Эстонии, которая субботний поединок с Кипром провела фактически оптимальным составом.

В матче против Хорватии главный тренер Мартин Рейм готов дать шанс тем. кто еще за сборную команды не играл.

"Хорватская команда очень сильная и нам надо выставить самый сильный состав. Но в то же время матч с хорватами - это еще и возможность посмотреть в деле и других игроков. Пару изменений будет. Я хочу увидеть тех, кого смог бы использовать в будущем. Надо посмотреть в каком они состоянии и как могут играть", - рассказал Рейм.

Поединок сборных Эстонии и Хорватии состоится на "А. Ле Кок Арене" и начнется в 19:00. Прямую трансляцию будут вести ETV и ETV+.