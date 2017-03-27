Готов проект новой общей планировки Тарту

Власти Тарту подготовили проект новой общей планировки города. В нем затронуты в том числе будущие транспортные решения университетской столицы, включая велопешеходные дорожки и северный участок кольцевой автодороги.

Новая версия общей планировки города рассчитана по крайней мере до 2030-го года. В рамках стратегического документа тартуские власти планируют создать предпосылки для того, чтобы городская среда становилась более дружелюбной к пешеходам и передвигающимся на двухколёсном транспорте жителям, сообщила в понедельник, 27 марта, новостная программа ETV+ "Актуальная камера".

В этом направлении одним из крупнейших изменений ближайших лет должна стать постройка моста через Эмайыги, соединяющего районы Супилинн и Раади-Круузамяэ.

"Уже осенью начнутся приготовления к постройке пешеходного моста на улице Марья. В местах, не соединённых автодорогами, мы хотим создать больше возможностей для пешеходного движения - напрямую расстояние между этим районами очень маленькое", - говорит вице-мэр Тарту Ярно Лаур.

Помимо велопешеходных дорожек, генплан затрагивает и транспортные и решения для автомобилей - здесь в качестве приоритетного направления выбраны соединения Тарту с Нарвой и Йыгева.

"Первым шагом будет продление бульвара Пыхъя до улицы Муузеуми, чтобы обеспечить дополнительный выезд из города в сторону Нарвы. Более серьёзным вызовом является строительство северной кольцевой автодороги, которая должна начаться у моста Квиссентали и соединять район Раади с Ряпинаским шоссе и восточным участком кольцевой дороги, который вскоре будет готов", - продолжает вице-мэр.

Как подчёркивает Ярно Лаур, в строительстве кольцевой автодороги заинтересована и Тартуская волость, по территории которой должна пройти немалая часть трассы. О сроках готовности, однако, говорить ещё рано - идее ещё предстоит получить финансирование от правительства ЭР.