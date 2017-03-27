Актуальная камера 27.03.2017 (20:00)

Политолог Тартуского университета Рейн Тоомла сомневается в том, что сменившая лидера партия "Зеленые Эстонии" сможет добиться особого успеха на политической арене.
По словам министра внутренних дел Эстонии Андреса Анвельта, для функционирования миграционной политики требуется привести в порядок систему высылки граждан других государств, поскольку именно подобная действующая система позволит наилучшим образом смягчить миграционный кризис.
Национальный авиаперевозчик Великобритании British Airways выходит на эстонский рынок. Со вторника, 28 марта, у Таллиннского аэропорта будет прямое авиасообщение с лондонским аэропортом Хитроу.