Во вторник в Эстонии будет прохладно и ветрено

На вторник синоптики обещают Эстонии ветреную и прохладную погоду.

В ночь на вторник ожидается небольшая или переменная облачность. На северо-востоке Эстонии местами возможны небольшие осадки. Ветер северо-западный 7-12, порывами до 22 м/с, к утру немного ослабеет. Температура воздуха -1..+3°C.

Днем переменная облачность. Без существенных осадков. Северо-западный ветер 5-11, на островах и побережье порывы 15 м/с, вечером ослабеет. Температура воздуха 1..4°C.