Для граждан Грузии начал действовать безвизовый режим с Евросоюзом

Граждане Грузии с 28 марта могут без виз посещать страны Евросоюза с краткосрочным визитом по биометрическим паспортам. Свободный въезд распространяется практически на все европейские государства, за исключением Великобритании и Ирландии.

Безвизовый режим распространяется также на не входящие в Евросоюз Исландию, Лихтенштейн, Норвегию и Швейцарию, передает dw.com, lenta.ru.

Прежде всего, чтобы иметь возможность воспользоваться этим режимом, нужно обзавестись биометрическим паспортом. Жители Грузии могут находится в странах ЕС 90 дней в течение полугода, при этом они не могут работать на территории межгосударственного объединения. Нарушители безвизового режима будут депортированы в Грузию оштрафованы на 3000 евро, а также им будет запрещен въезд в ЕС в течение 5 лет.

Как уточнили в МИД Грузии, при пересечении границы гражданам необходимо будет ответить на ряд вопросов пограничников, а также предоставить обратные билеты, страховку, денежные средства из расчета 50 евро в сутки и бронь на отель или приглашение.

26 марта в Грузии прошли торжественные мероприятия в честь празднования вступления в силу безвизового режима. На площади Европы в Тбилиси состоялся концерт, кроме того, в синий цвет Евросоюза подсветили здания, телевышку и мост Мира.

27 февраля Совет Европейского союза принял норму о либерализации визового режима с Грузией. В начале месяца за свободный въезд в ЕС проголосовали депутаты Европейского парламента (ЕП).

В декабре 2016 года ЕП одобрил условия, при которых безвизовый режим может быть отменен. Например, это может произойти в случае, если на территории стран ЕС окажется большое число грузин, отказывающихся вернуться на родину.