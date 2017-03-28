Совет Больничной кассы обсудит скандал с обнаруженной журналистами мошеннической схемой

На внеочередное заседание по инициативе министра здоровья и труда Евгения Осиновского во вторник соберется совет Больничной кассы. В фокусе встречи – обсуждение мошеннической схемы, по которой эстонские фирмы по продаже медицинских приспособлений могли незаконно получить сотни тысяч евро, передали утренние новости ETV+.

Об очередном скандале, в который оказалась вовлечена Больничная касса, стало известно после серии материалов передачи "Очевидец" на канале ETV. Журналистам удалось уличить несколько эстонских фирм в предоставлении Больничной кассе поддельных счетов.

Предполагается, что подобная мошенническая схема, при которой для пациента закупался дешевый товар, а в Больничную кассу отправлялись счета с указанием дорогостоящего товара, работала не первый год. По словам председателя правления Больничной кассы Танеля Росса, ситуация, когда партнеры злоупотребляют доверием ведомства, достойна сожаления.