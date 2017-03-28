Лошадям грозит опасный вирус

На прошлой неделе в волости Кейла в конюшне Рая умерли три лошади, которые были заражены вирусом конского герпеса – на двух конюшнях Харьюмаа введен карантин, отменен ряд соревнований.

"У лошадей была диагностирована ринопневмония лошадей (вирус конского герпеса типа l), заболевание появлялось и прошлой зимой-весной", – сказал заведующий отделом здоровья животных Ветеринарно-пищевого департамента Харлес Куап, передает ERR Uudised со ссылкой на Postimees.

По его словам, смертельным исходом заболевание заканчивается редко, животные, переболевшие вирусом в тяжелой форме, могут остаться парализованными.

Ринопневмония лошадей – острое инфекционное заболевание, которому сопутствует воспаление дыхательных путей, самопроизвольный аборт у жеребых кобыл, а у новорожденных жеребят – пневмония и воспаление мозга.

Вирус распространяется воздушно-капельным путем, когда больные и здоровые животные содержатся вместе. Вирус также может распространяться через зараженный корм, подстилку, воду, навоз и т. д. Животные, зараженные вирусом, остаются заразными в течение длительного времени. Инкубационный период – от 2 до 10 дней.