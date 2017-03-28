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В управе Ласнамяэ расскажут о возможностях выучить эстонский язык ({{commentsTotal}})

Управа Ласнамяэ. Автор: Postimees/Scanpix
Разное
Разное

Фонд интеграции и миграции "Наши люди" (MISA) в сотрудничестве с управой Ласнамяэ приглашает всех желающих ознакомиться с различным возможностями изучения эстонского языка.

Инфочас "Возможности обучения эстонскому языку", пройдет в здании управы Ласнамяэ во вторник, 28 марта. Начало в 18:00.

Разговор пойдет о том, какие сегодня существуют возможности учить эстонский бесплатно или дешево, а также самостоятельно.

Более подробную информацию о мероприятии можно узнать на сайте горуправы Ласнямяэ.

Редактор: Ирина Киреева



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