Из музея в Германии украли монету весом 100 кг и стоимостью 4 млн долларов

Из Музея Боде в Берлине похитили гигантскую золотую монету, которая весит 100 кг.

Канадская монета, которую прозвали "большой кленовой листок", сделана из чистого золота в 24 карата, передает Би-Би-Си.

На монете изображена королева Великобритании Елизавета II, а также написано, что номинал монеты 1 млн долларов. Однако сейчас рыночная стоимость монеты намного больше – около 4 млн долларов.

Монету украли около 3:30 утра по местному времени. Пока не совсем понятно, как воры смогли обмануть охранную систему и вынести тяжелую монету.

При этом полиция полагает, что воры проникли в помещение через окно. На железнодорожных путях недалеко от музея была найдена лестница.

"На основе информации, которой мы сейчас располагаем, мы полагаем, что вор, или возможно, воры выломали окно в задней части музей недалеко от железнодорожных путей, – заявил агентству Рейтер официальный представитель полиции Винфрид Венцель. –

Затем они смогли проникнуть в здание и направились к выставке монет".

По словам представителя полиции, монета находилась под специальным пуленепробиваемым стеклом. В полиции не сообщили деталей, касающихся работы службы безопасности музея или системы сигнализации.

Монета была отлита на Королевском монетном дворе Канады в 2007 году. Ее толщина 3 см, а диаметр – 53 см. С одной стороны на ней изображены королева Елизавета II, а с другой – символ Канады кленовый лист.

В Музее Боде находится более 540 различных монет, но, по данным немецких СМИ, был украден лишь "большой кленовой листок".