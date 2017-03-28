В среду в "Линдакиви" пройдет бесплатный концерт классической музыки

В среду, 29 марта, в ласнамяэском культурном центре "Линдакиви" пройдет бесплатный концерт классической музыки. В исполнении пианиста Владимира Игнатова и скрипача Владимира Скамницкого прозвучат произведения Моцарта.

В этом году управа Ласнамяэ и Русское филармоническое общество продолжает ежемесячно радовать слушателей концертами классической музыки. В программе четыре концерта, во время которых все желающие услышат бессмертные творения Моцарта.

Второй концерт цикла состоится в культурном центре "Линдакиви" в эту среду. Начало в 18:00.