Поезд, в котором произошла утечка химикатов, добрался без дополнительных проблем до Мууга

В понедельник, 27 марта, из-за утечки химикатов из цистерны грузового поезда на станции Сонда эвакуировали людей из близлежащих домов и остановили движение поездов. После ликвидации протечки грузовой поезд поехал дальше. Однако на станцию Тапа вызвали спасателей, чтобы снова заниматься ликвидацией последствий утечки химикатов. Вечером во вторник поезд продолжил свой путь и добрался до грузовой станции Мууга.

Как сообщил Идаский спасательный центр, сообщение о зловонии в городе Тапа поступило в 20:23 понедельника. Прибывшие на место спасатели обнаружили, что протекает цистерна грузового поезда. Спасатели закрыли протекающий клапан цистерны и залили загрязненное место пеной.

Руководитель ида-вируского бюро Инспекции по охране окружающей среды Айвар Лайнъярв сказал, что неприятный запах не вреден для здоровья.

Первый раз протечку цистерны обнаружили на станции Сонда в 16:21. Тогда спасатели эвакуировали жителей близлежащих домов и детей из детского сада, расположенного неподалеку. Было остановлено движение поездов. После ликвидации последствий утечки химикатов, железнодорожное сообщение было восстановлено. Грузовой поезд с аварийной цистерной доехал до Тапа. Расстояние от Сонда до Тапа составляет примерно 70 км.

Эшелон отправился в порт Мууга

Предприятие EVR Cargo во вторник вечером сообщило BNS, что все 36 цистерн состава проверены комиссией экспертов, вероятность возможной дополнительной протечки сведена к минимуму. Поезд отправился из Тапа в Мууга в 21:30. Движение поезда контролировал диспетчер железной дороги Eesti Raudtee.

Как сообщило предприятие, в обслуживающую состав бригаду дополнительно был включен осмотрщик вагонов из EVR Cargo, чтобы в случае необходимости своевременно отреагировать на опасность протечки. Кроме того, вдоль железнодорожного полотна по шоссе в одно время с эшелоном будет передвигался на автомобиле старший мастер пункта тапаского техухода EVR Cargo.

В 23:30 поезд без происшествий прибыл в Мууга.