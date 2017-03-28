Николай Бенцлер: театральная премия стала для меня полной неожиданностью

27 марта Союз театральных деятелей Эстонии вручал театральные премии, и русский актер Николай Бенцлер был признан лучшим актером второго плана. По словам лауреата престижной премии, для него это была полная неожиданность, а одна из отмеченных его работ — роль вандала в спектакле "Изгнание, или хроника одного яблока" — далеко не сразу стала для него родной и органичной.

"Это была полная неожиданность. Я просто поехал посмотреть, потому что на этих вручениях всегда делают очень интересное шоу. А когда назвали мою фамилию, то я даже не сразу вышел, меня стала толкать жена: "Коля, Коля, твоя фамилия названа — иди на сцену!", - рассказал о своей реакции актер в передаче "Кофе+" на ETV+.

Жюри Союза театральных деятелей Эстонии отметило две роли Николая Бенцлера. Первая роль — вандал в спектакле "Изгнание, или Хроника одного яблока" в Эстонском театре драмы. Вторая роль — проект Vaba lava под названием "Я бы лучше станцевал с тобой".

Роль вандала для актера оказалась не самой простой задачей.

"Сначала было тяжело, потому что внутри меня что-то противилось всему этому, однако как актер я обязан быть адвокатом своей роли. И мне понадобилось какое-то время, чтобы природнить эту роль и сделать ее органичной. Чтобы то, что говорит вандал не резало ухо, и мне не было потом стыдно за то, что я сам это произношу".

В этот вечер спектакль "Изгнание, или Хроника одного яблока" получил не только эту награду. Хендрик Тоомпере младший также получил приз за лучшую режиссуру.

"Спектакль цепляет своей свободой мысли и правдивостью. Поскольку уезжая, многие люди ждут замечательной красивой и хорошей жизни. А этот спектакль наглядно показывает, как все происходит на самом деле. Это тот случай, когда театр чему-то учит. И посмотревшие спектакль люди задумаются, что, возможно, не стоит уезжать", - рассказал актер о причине успеха постановки.

Рассуждая о роли своей мечты, актер не может назвать какой-то конкретной роли.

"Я бы хотел, чтобы в моей роли был такой кадр, где идет дождь, а я стою в слезах и кричу своей девушке, чтобы она от меня не уходила", - поделился он.