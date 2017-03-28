Центр развития туризма переведут в Пярну

В рамках правительственной программы перевода рабочих мест из эстонской столицы в регионы Центр развития туризма при Фонде развития предпринимательства (EAS) предполагается перевести в Пярну. Этим планом обеспокоены туристические предприятия Эстонии.

"Мы считаем, что перевод Центра развития туризма в регион, находящийся вдалеке от крупнейших туристических ворот Эстонии — Таллиннского морского порта и столичного аэропорта, существенно затормозит развитие туристической отрасли страны и экономики в целом", - с таким письмом в адрес министра предпринимательства Урве Пало обратились Союз турфирм Эстонии, Бюро конференций Эстонии, Союз фирм сельского туризма Эстонии и судовая компания Tallink Grupр.

По их оценке, Центр развития туризма в первую очередь является экспортным агентством, основные клиенты которого - зарубежные инвесторы, иностранные турфирмы и журналисты, а также работающие на экспорт эстонские предприятия.

Поскольку туризм по своей сути является интердисциплинарной отраслью экономики, оказывающей влияние на широкий круг сфер в горизонтальной плоскости, Центр развития туризма часто посещают делегации высокого уровня и самых разных сфер из многих стран.

"Встречи и ознакомительные поездки, организуемые для представителей упомянутых целевых групп прокладывают дорогу для развития дальнейших отношений. Если Центр развития туризма будет выведен за пределы важнейшего логистического центра, за пределы Таллинна, то организация этих поездок усложнится и станет дороже. Есть опасность, что в будущем этих поездок станет меньше или они и вовсе прекратятся. Все это, в свою очередь, повлияет как на туризм, так и на связанную с ним сферу, а в более широком смысле и на дальнейшие перспективы развития экономики Эстонии", - отметили авторы обращения.

По планам, вместе с Центром развития туризма фонда EAS к концу 2018 года в Пярну должны переехать 23 рабочих места, кроме того, к марту 2019 года около 30 рабочих мест отдела поддержки EAS будут переведены в Тарту.