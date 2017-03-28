Интерактивная карта ремонта дорог: отрезки Силламяэ-Нарва и Йыхви-Силламяэ станут безопаснее

Для повышения безопасности движения Департамент шоссейных дорог перестроит в этом году ряд отрезков дорог по типу 2+1, обработает 1200 км покрытия разрушающихся дорог. Будут отремонтированы 29 мостов.

Основным видом ремонтных работ будет обработка дорожного покрытия, чтобы избежать образования выбоин на дорогах. Обработаны будут 1200 км дорог, стоимость работ составит 19 млн евро.

Кроме того, на 228 км дорог проведут восстановительный ремонт, в ходе которого обновят их верхний слой. На это будет потрачено 20,8 млн евро.

Реконструируют 186 км дорог, стоимость работ составит 47,5 млн евро.

Будут ремонтировать и мосты

Если ремонт провести будет невозможно, мосты перестроят. Новых мостов в этом году строить не будут. Всего будут отремонтированы или перестроены 29 мостов на общую сумму 7,1 млн евро.

В этом году перестроят и сделают более безопасными 80 опасных для дорожного движения участков, что обойдется в 11,5 млн евро.

Для диких животных на лесных отрезках построят безопасные места для перехода дорог.

Для повышения безопасности дороги будут по возможности перестроены по типу 2+1, так как такая модель на треть дешевле, чем 2+2. Такие участки появятся, например, на участках шоссе Силламяэ-Нарва и Йыхви-Силламяэ.

Самым сложным объектом департамент считает работы на мосту Нурме и строительство всех дорог типа 2+1.

Больше всего на дорожное движение повлияют ремонтные работы на отрезке Ээсмяэ-Керну.