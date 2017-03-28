Со среды по воскресенье ERR транслирует ЧМ по фигурному катанию с комментарием на русском

Чемпионат мира по фигурному катанию проходит с 29 марта по 2 апреля в Хельсинки. Телеканал ETV+ и портал rus.err.ee будут вести прямые трансляции соревнований с комментариями местных экспертов на русском языке.

Эстонию на чемпионате будет представлять Хелери Хяльвин. Сегодня женщины откроют соревнования, а прямая трансляция выступлений одиночниц начнется в 14.00.

По результатам жеребьевки Хялвин выйдет на лед 14-й в 12:44. Несмотря на то, что трансляция начнется позднее, ETV+ покажет выступление эстонской фигуристки в повторе.

Российские спортсменки будут выступать в последней разминке - действующая чемпионка мира Евгения Медведева выступит в 15:45, дебютантка чемпионата Мария Сотскова - в 16:04 и Анна Погорилая - в 16:17. Фигуристка из Латвии Ангелина Кучвальска выйдет на лед в 15:01.

Поминутный порядок выступлений фигуристок:

Полное расписание трансляций соревнований на ETV+ и rus.err.ee:

29 марта, 14:00-16:35 – Женщины. Короткая программа

29 марта, 21:00–22:55 – Пары. Короткая программа

30 марта, 15:30–17:45 – Мужчины. Короткая программа

30 марта, 20:30–22:15 – Пары. Произвольная программа

31 марта, 13:00–16:10 – Танцы. Короткий танец

31 марта, 20:30–22:00 – Женщины. Произвольная программа

1 апреля, 12:00–15:15 – Мужчины. Произвольная программа

1 апреля, 16:35–20:00 – Танцы. Произвольный танец

2 апреля, 19:15–22:20 – Гала-представление

4 апреля, 11:30–14:05 – Гала-представление

Чемпионат мира на ETV+ будут комментировать журналисты Андрей Шумаков, Алексей Маргиев, а также известные в Эстонии фигуристы Ирина Шторк, Елена Глебова, Виктор Романенков и Оксана Романенкова.