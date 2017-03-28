Чемпионат мира по фигурному катанию проходит с 29 марта по 2 апреля в Хельсинки. Телеканал ETV+ и портал rus.err.ee ведут прямые трансляции соревнований с комментариями местных экспертов на русском языке.

Представляющая Эстонию Хелери Хяльвин чисто откатала свою программу и набрала 51,94 балла (ее личный рекорд - 53,36). Однако для попадания в произвольную программу такого результата не хватило.

По результатам короткой программы первое место занимает россиянка Евгения Медведева, набравшая 79,01 баллов. На втором месте Кейтлин Осмонд из Канады (75,98), канадка Габриэль Дельман - на третьем месте (72,19 баллов).

Две другие россиянки - Анна Погорилая и Мария Сотскова занимают четвертое и шестое места.

Прямая трансляция произвольной программы начнется 31 марта в 20:30.

Выступление Хелери Хяльвин:

Выступление Кейлтин Осмонд:

Полное расписание трансляций соревнований на ETV+ и rus.err.ee:

29 марта, 14:00-16:35 – Женщины. Короткая программа

29 марта, 21:00–22:55 – Пары. Короткая программа

30 марта, 15:30–17:45 – Мужчины. Короткая программа

30 марта, 20:30–22:15 – Пары. Произвольная программа

31 марта, 13:00–16:10 – Танцы. Короткий танец

31 марта, 20:30–22:00 – Женщины. Произвольная программа

1 апреля, 12:00–15:15 – Мужчины. Произвольная программа

1 апреля, 16:35–20:00 – Танцы. Произвольный танец

2 апреля, 19:15–22:20 – Гала-представление

4 апреля, 11:30–14:05 – Гала-представление

Чемпионат мира на ETV+ будут комментировать журналисты Андрей Шумаков, Алексей Маргиев, а также известные в Эстонии фигуристы Ирина Шторк, Елена Глебова, Виктор Романенков и Оксана Романенкова.