Завтра в Хельсинки стартует чемпионат мира по фигурному катанию ({{commentsTotal}})
Чемпионат мира по фигурному катанию будет проходить с 29 марта по 2 апреля в Хельсинки. Телеканал ETV+ и портал rus.err.ee будут вести прямые трансляции с соревнований с комментариями местных экспертов.
Эстонию на чемпионате будет представлять Хелери Хяльвин. Женщины откроют соревнования в среду, а прямая трансляция выступлений одиночниц начнется в 14.00.
Полное расписание трансляций соревнований на ETV+ и rus.err.ee:
29 марта, 14:00-16:35 – Женщины. Короткая программа
29 марта, 21:00–22:55 – Пары. Короткая программа
30 марта, 15:30–17:45 – Мужчины. Короткая программа
30 марта, 20:30–22:15 – Пары. Произвольная программа
31 марта, 13:00–16:10 – Танцы. Короткий танец
31 марта, 20:30–22:00 – Женщины. Произвольная программа
1 апреля, 12:00–15:15 – Мужчины. Произвольная программа
1 апреля, 16:35–20:00 – Танцы. Произвольный танец
2 апреля, 19:15–22:20 – Гала-представление
4 апреля, 11:30–14:05 – Гала-представление
Чемпионат мира на ETV+ будут комментировать журналисты Андрей Шумаков, Алексей Маргиев, а также известные в Эстонии фигуристы Ирина Шторк, Елена Глебова, Виктор Романенков и Оксана Романенкова.
Редактор: Дина Малова