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Полицейские задержали в Нымме воров с 300 литрами водки ({{commentsTotal}})

Иллюстративное фото. Автор: ERR
Эстония
Эстония

В ночь на понедельник, 27 марта, в столичном районе Нымме обокрали алкогольный склад. Полицейский патруль задержал троих мужчин с 300 литрами водки.

Как сообщила Пыхьяская префектура, в 2:30 ночи поступило сообщение о взломе алкогольного склада в Нымме на Вильяндиском шоссе.

Прибывший на место полицейский патруль остановил выезжавший с территории склада автомобиль Opel Zafira, в котором обнаружили 300 литров водки. Полицейские задержали 39-летнего водителя и двух 30-летних мужчин, пытавшихся убежать.

Задержанных доставили в полицейский участок.

Редактор: Артур Тооман



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