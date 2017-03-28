Полицейские задержали воров с 300 литрами водки ({{commentsTotal}})
Ночью, 27 марта, в столичном районе Нымме обокрали алкогольный склад. Полицейский патруль задержал трех мужчин с 300 литрами водки.
Как сообщила Пыхьяская префектура, в 2:30 ночи поступило сообщение о взломе алкогольного склада в Нымме на Вильяндиском шоссе.
Прибывший на место полицейский патруль остановил выезжавший с территории склада автомобиль Opel Zafira, в котором обнаружили 300 литров водки. Полицейские задержали 39-летнего водителя и двух 30-летних мужчин, пытавшихся убежать.
Задержанных доставили в полицейский участок.
Редактор: Артур Тооман