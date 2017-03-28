На ЧМ по фигурному катанию мужчины будут выступать на пределе человеческих возможностей

Завтра в Хельсинки начинается чемпионат мира по фигурному катанию. Андрей Шумаков, который будет комментировать все виды программы и опытная эстонская фигуристка Ирина Шторк отметили, что наиболее непредсказуемым будет мужское одиночное катание, где фигуристы будут исполнять по четыре-пять четверных прыжков за программу. А главная задача для эстонской спортсменки Хелери Хяльвин, по их мнению — попасть в произвольную программу чемпионата.

"Это главный турнир сезона, куда приезжают лучшие из лучших. Также это и главный турнир для Эстонии, поскольку там будет выступать эстонская фигуристка, которая будет защищать честь нашей страны", - отметил Шумаков в интервью для передачи "Кофе+" на телеканале ETV+.

"Для меня самыми интересными будут мужские соревнования, потому что именно там фигурное катание взлетело на небывалую высоту — люди выполняют по четыре-пять четверных прыжков за программу. Фигурное катание в мужском одиночном разряде — это предел человеческих возможностей. Но, безусловно, с эстетической точки зрения, мне нравится и женское одиночное катание, и парное", - сказал он.

Эстонская фигуристка Ирина Шторк добавила, что мужское фигурное катание интересно тем, что там нельзя предсказать, как поведет себя спортмен. Ведь спортсмены исполняют четверные прыжки, которые зачастую нестабильны".

По мнению комментатора, главной задачей представительницы Эстонии Хелери Хяльвин будет попадание в произвольную программу. Для этого ей необходимо попасть в число 24 лучших после короткой программы.

Стоит отметить, что на чемпионате мира в 2014 году Эстония имела представительство во всех четырех дисциплинах, а сейчас наша страна представлена только в женском одиночном катании. Однако Шторк считает, что это временное явление, вызванное сменой поколений спортсменов.

"В Эстонии созданы все условия для того, чтобы достичь хороших результатов. Просто сейчас старшее поколение фигуристов — Елена Глебова, Виктор Романенков и я со своим партнером закончили свои карьеры. Сейчас подрастает очень перспективное новое поколение, и будем надеяться, что они пробьются на большую арену", - отметила фигуристка.

ETV+ покажет прямые трансляции с чемпионата мира в Хельсинки с комментариями на русском языке.

С 29 марта по 2 апреля чемпионат будут комментировать Андрей Шумаков, Алексей Маргиев, а также фигуристы Ирина Шторк, Елена Глебова, Виктор Романенков и Оксана Романенкова.

Также на странице в facebook телеканала ETV+ есть возможность оставить вопрос для Хелери Хяльвин, который в Хельсинки задаст фигуристке корреспондент ETV+.