ЕСПЧ обязал Россию выплатить 95 000 евро беженцам за содержание в транзитной зоне Шереметьево

Европейский суд по правам человека вынес решение по жалобе четырех беженцев, которые провели от пяти месяцев до почти двух лет в транзитной зоне московского аэропорта Шереметьево в ожидании решения ФМС по их статусу. Суд обязал Россию выплатить им 95 000 евро, в том числе на юридические издержки.

В суд обратились четыре человека с паспортами Ирака, Палестины, Сомали и Сирии. Они прибыли в Россию по отдельности в 2015–2016 годах. Всем им запретили въезд в страну из-за выявленных несоответствий в документах, передает meduza.io.

Российские власти отказали всем четверым в статусе беженца. Иракца и сирийца по программе ООН переселили в Данию и Швецию. Палестинец после отказа ФМС отправился в Египет. Сомалиец вернулся в Могадишо.

ЕСПЧ признал, что российские ведомства нарушили право беженцев на человечное обращение и право на свободу и безопасность.