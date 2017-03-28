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Вена просит ЕС более не направлять беженцев в Австрию ({{commentsTotal}})

Беженцы в Австрии. Автор: Reuters/Scanpix
За рубежом
За рубежом

Австрийские власти намерены обратиться к общеевропейскому руководству с просьбой более не направлять к ним беженцев в рамках системы размещения Европейского союза, заявил во вторник канцлер Австрии Кристиан Керн.

"Мы думаем, что Австрию необходимо вывести из-под действия этой программы, потому что она уже выполнила взятые на себя обязанности, и мы обсудим это с Европейской комиссией", – сообщил он в ходе встречи австрийского правительства, передает Интерфакс.

В СМИ отметили, что исключение Австрии из ряда стран, принимающих беженцев, станет ударом для системы размещения, которая также сталкивается с жесткой оппозицией со стороны ряда государств восточной Европы.

Австрия – одно из 16 государств, через которые мигранты по так называемому балканскому маршруту перемещаются из Греции в другие страны ЕС. В 2015 году 90 000 человек попросили убежище в Австрии, еще сотни тысяч мигрантов проследовали через страну в другие государства ЕС.

Весной 2016 года Евросоюз заключил договор с Турцией, по которому ЕС будет платить Анкаре, чтобы размещала мигрантов на своей территории. После этого число приезжих снизилось, однако министр обороны Австрии Ганс Петер Доскозил заявил, что не стоит безоговорочно доверять Турции и ее лидеру Реджепу Тайипу Эрдогану. По его мнению, ЕС должен быть готов к тому, что Анкара откроет двери мигрантам и они хлынут в Европу.

Австрия задумалась об отправке своих военных в другие страны ЕС для защиты союза от нелегальных мигрантов. В связи с этим власти страны работают над изменением законодательства.

Министр иностранных дел Австрии Себастьян Курц 5 марта предложил создать центры размещения беженцев из стран Ближнего Востока и Африки за пределами Евросоюза. Министр неодобрительно высказался об иммиграционной политике канцлера Германии Ангелы Меркель. Он назвал благородными намерения Меркель, стран Евросоюза и Еврокомиссии. Но, по его мнению, чиновники не учли, что увеличение потока принимаемых беженцев приведет к увеличению желающих попасть в Евросоюз на постоянное место жительства.

Редактор: Ирина Киреева



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