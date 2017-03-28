Сборная Эстонии по футболу сыграет 12 июня товарищеский матч с Латвией

Футбольные союзы Эстонии и Латвии договорились, что 12 июня пройдет товарищеский матч между сборными этих стран. Поединок состоится в Латвии. А через два года запланирован спарринг в Курессааре.

Точное место проведения встречи в этом году Латвийский футбольный союз сообщит в ближайшее время.

Это будет 54-й товарищеский матч Эстония-Латвия. На счету Эстонии девять побед, 20 ничьих и 24 поражений.

Также стало известно, что летом 2019 года соседское противостояние пройдет в Курессааре. Последний раз сборная Эстонии играла на Сааремаа в 2008 году.