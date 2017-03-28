Женское крыло IRL выдвигает в мэры Таллинна Викторию Ладынскую

Женская организация партии "Союз Отечества и Res Publica" (IRL) Iren выдвинула депутата Рийгикогу Викторию Ладынскую в кандидаты в мэра Таллинна на предстоящих в октябре муниципальных выборах.

По оценке организации, в которую входят свыше 400 женщин-членов IRL, в партии хватает достойных представительниц слабого пола, которые могли бы занимать ключевые посты.

Так, например, новым председателем IRL могла бы стать нынешний министр социальной защиты Кайа Ива, кандидатом в мэры Тарту - бывшая старейшина Пылвамаа, нынешний ректор Высшей школы здравоохранения Улла Преэден, а кандидатом в мэры Таллинна - парламентарий Виктория Ладынская.

"Да, эта информация соответствует действительности - я являюсь одним из возможных кандидатов на пост мэра Таллинна от IRL. Разговоры об этом велись еще с осени. Конечно, я отлично понимаю все свои плюсы и минусы. В данном случае я очень ценю как поддержку со стороны женской организации Iren, так и вообще то доверие, которые оказывают мне внутри партии. Но окончательное решение о том, кто станет кандидатом в мэры Таллинна от IRL будет принято к началу лета. Для спешки пока причин нет. Внутри партии еще предстоит провести несколько серьезных собраний и обсуждений", - рассказала Ладынская корреспонденту портала rus.err.ee.

Дозвониться до председателя таллиннского отделения IRL Сийма-Валмара Кийслера пока не удалось.